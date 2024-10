Partenariat OCP-Bpifrance-AFD : vers une transition durable en Afrique

Le Groupe OCP, Bpifrance et l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé un protocole d’accord stratégique, le 28 octobre 2024 à Rabat, visant à soutenir la décarbonation du secteur industriel marocain et le développement d’une agriculture durable et inclusive en Afrique.

Cet accord, officialisé en présence du Roi Mohammed VI et du Président français Emmanuel Macron, s’inscrit dans les objectifs communs des signataires en matière de sécurité alimentaire et de transition énergétique.

Le protocole d’accord prévoit notamment la création d’un fonds d’investissement de 50 millions d’euros, porté par Bpifrance et InnovX, une filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Ce fonds ciblera les start-ups, PME et ETI africaines, principalement dans les secteurs agricole, agroalimentaire et des énergies renouvelables, avec pour ambition de renforcer l’innovation sur le continent. Cette initiative marque une volonté de soutenir l’écosystème entrepreneurial africain et d’encourager des solutions innovantes et durables.

Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du Groupe OCP, a salué ce partenariat comme une avancée clé : « ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre engagement commun pour renforcer la souveraineté alimentaire et accélérer la transition énergétique de l’Afrique ». Il a précisé que l’alliance avec Bpifrance et l’AFD favorisera le développement de solutions novatrices pour soutenir à la fois les producteurs agricoles et les industries, dans le respect des objectifs de durabilité.

Dans le cadre de cette collaboration, le programme « Connect » de Bpifrance sera également déployé pour favoriser les partenariats entre le Groupe OCP et les entreprises françaises, soutenant ainsi la stratégie de décarbonation industrielle de l’OCP au Maroc et en Afrique. Ce soutien comprendra des options de financement et de garanties pour les projets portés par le Groupe OCP, une initiative saluée par l’AFD qui renforcera son appui avec des financements alignés sur les objectifs de durabilité du projet.

Isabelle Bébéar, Directrice des Affaires Internationales et Européennes chez Bpifrance, a déclaré : « la signature de ce protocole d’accord est une pierre de plus qui vient fortifier le partenariat bilatéral franco-marocain sur deux filières stratégiques communes : la sécurité alimentaire et la décarbonation du tissu industriel au Maroc et plus largement en Afrique ». Elle a souligné l’importance de ce partenariat qui, en s’appuyant sur les domaines d’expertise respectifs de Bpifrance et du Groupe OCP, permettra de développer des initiatives concrètes pour relever les défis alimentaires et énergétiques en Afrique.