Groupe OCP : vers une industrie des phosphates zéro carbone

OCP s’affirme comme un leader de la décarbonation et de l’innovation durable. En misant sur les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et l’intelligence artificielle, le géant des phosphates réinvente son industrie pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Avec des investissements colossaux et des partenariats stratégiques, OCP inscrit son engagement dans une dynamique globale où l’innovation technologique devient le moteur d’une agriculture résiliente et d’une industrie responsable.

Le groupe OCP, leader mondial des phosphates et des solutions de nutrition des plantes, s’impose aujourd’hui comme un acteur clé de la transition énergétique au Maroc. Face aux défis climatiques et environnementaux, le groupe a adopté une stratégie de décarbonation ambitieuse, intégrant l’innovation et les nouvelles technologies pour bâtir un modèle industriel durable et performant.

En investissant massivement dans les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et l’optimisation de la gestion de l’eau, OCP vise la neutralité carbone d’ici 2040. Cet engagement s’inscrit dans une vision plus large : celle d’un écosystème où l’innovation technologique alimente une agriculture résiliente et une industrie respectueuse de l’environnement.

Un plan d’investissement massif pour une industrie verte

Dans le cadre de son programme de développement durable, le Groupe OCP a annoncé un investissement de 13 milliards de dollars sur la période 2023-2027. Cet engagement financier massif vise plusieurs objectifs : assurer la transition vers des sources d’énergie propres, réduire l’empreinte carbone de ses activités et développer des solutions agricoles durables.

L’un des axes majeurs de cette transformation est la volonté d’atteindre, dès 2027, une autonomie énergétique totale grâce aux énergies renouvelables.

L’électricité utilisée par le groupe proviendra exclusivement de sources renouvelables, grâce au déploiement de parcs solaires et éoliens, ainsi qu’à des solutions de stockage d’énergie. Cette mutation énergétique est essentielle pour réduire l’intensité carbone du groupe et faire du Maroc un hub régional des phosphates durables.

Hydrogène vert et ammoniac décarboné, une révolution en marche

Pour aller plus loin dans sa démarche, OCP a conclu en 2024 un partenariat stratégique avec le groupe Engie. Ce partenariat, dont l’investissement pourrait atteindre 17 milliards d’euros, vise à développer des infrastructures dédiées à l’hydrogène vert et à l’ammoniac décarboné.

L’ammoniac est un élément clé dans la fabrication des engrais, et sa production actuelle est l’une des principales sources d’émissions de CO₂ dans l’industrie chimique. Grâce à l’utilisation de l’hydrogène vert produit à partir d’énergies renouvelables, OCP ambitionne de remplacer progressivement l’ammoniac traditionnel par un ammoniac à faible empreinte carbone.

Cette innovation pourrait non seulement réduire les émissions globales du groupe, mais également ouvrir de nouvelles opportunités pour le Maroc en tant que fournisseur de solutions durables à l’échelle mondiale.

Optimisation des ressources en eau, un impératif environnemental

La gestion de l’eau constitue un autre pilier central de la stratégie de durabilité d’OCP. Dans un pays confronté au stress hydrique, le groupe a pris l’engagement d’utiliser exclusivement des ressources en eau non conventionnelles d’ici 2024.

Pour ce faire, il mise sur le dessalement de l’eau de mer et le recyclage des eaux usées. Des stations de traitement ont été installées sur plusieurs sites industriels afin de réutiliser les eaux usées dans les processus de production, réduisant ainsi la pression sur les ressources en eau douce.

En parallèle, OCP développe des infrastructures de dessalement qui permettront non seulement de sécuriser l’approvisionnement en eau de ses usines, mais aussi d’alimenter en eau potable certaines régions du Maroc.

Le numérique et l’intelligence artificielle au service de la transition verte

L’innovation technologique joue un rôle clé dans l’optimisation des processus industriels d’OCP. L’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) sont utilisés pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les pertes de ressources.

À travers son partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le groupe développe des outils d’analyse avancée permettant de modéliser l’impact environnemental de ses activités et d’optimiser la consommation des matières premières.

Cette approche numérique s’étend également à l’agriculture, avec le développement de solutions d’engrais intelligents adaptés aux besoins spécifiques des sols et des cultures. En intégrant l’IA dans ses processus, OCP renforce son positionnement en tant qu’acteur pionnier d’une agriculture durable et efficiente.

Un engagement global pour une industrie responsable

Au-delà de ses initiatives industrielles, OCP s’inscrit dans une dynamique de coopération internationale pour promouvoir la durabilité dans l’ensemble du secteur agricole et minier. En 2024, le groupe a renforcé son partenariat avec Bpifrance et l’Agence française de développement (AFD) pour financer des projets innovants en Afrique.

Ce programme, doté d’un fonds d’investissement de 50 millions d’euros, vise à soutenir des start-ups et PME opérant dans les domaines de l’agriculture durable et des énergies propres.

L’objectif est de créer un écosystème d’innovation où les nouvelles technologies peuvent accélérer la transition vers un modèle plus respectueux de l’environnement. À travers ces actions, OCP ambitionne de positionner le Maroc comme un acteur clé de la transition énergétique et de l’agriculture verte à l’échelle continentale.

Un modèle pour l’industrie du futur

Le Groupe OCP incarne aujourd’hui une transformation profonde de l’industrie des phosphates, démontrant qu’une production durable et compétitive est possible. Grâce à des investissements stratégiques, une intégration poussée des énergies renouvelables et une politique d’innovation ambitieuse, le groupe se positionne comme un modèle pour l’industrie du futur. L’enjeu est de taille, réussir la transition vers une industrie bas-carbone tout en répondant aux besoins croissants en solutions agricoles durables.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO