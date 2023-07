Mercedes-Benz : un nouveau showroom cinq étoiles à Casablanca

Auto Nejma, distributeur exclusif de Mercedes-Benz sur le marché marocain, a procédé, le 20 juin, à l’inauguration d’un showroom babylonien à Casablanca et au lancement national de la grande routière 100% électrique Mercedes EQE. Détails.

«Ils regardaient monter dans un ciel ignoré, du fond de l’océan des étoiles nouvelles». Extraits de l’un des sonnets les plus réputés de José-Maria de Heredia, «Les Conquérants», paru en 1893 dans le recueil de poèmes parnassiens «Les Trophées», ces deux alexandrins finement ciselés donnent l’impression d’avoir été inspirés par la soirée d’inauguration, 130 ans plus tard, le 20 juin, du nouveau flagship d’Auto Nejma, représentant exclusif de Mercedes-Benz dans le Royaume. Un outil de travail exceptionnel qui répond bien évidemment aux derniers standards en vigueur au sein de la galaxie commerciale internationale de la marque à l’Étoile. Sis à Bellevue, au beau milieu de la corniche de Casablanca, en face de l’ex-Dawliz, du McDo, et, last but not least, de la plage de Lalla Meryem, de l’océan Atlantique, cet édifice à l’architecture remarquable et futuriste, qui n’est pas sans évoquer, par endroits, l’exubérance de la célèbre “villa camembert” (située à quelques tours de roues, sur les hauteurs d’Anfa), mais aussi le style paquebot sous d’autres angles, s’étend sur trois niveaux, dont un impressionnant rooftop (du top), qui offre une vue imprenable sur le grand bleu. Plus raccord avec l’image de marque de Mercedes que ne le sont les anciens quartiers généraux d’Auto Nejma, à Lissasfa, ce nouveau showroom occupe «une superficie totale de 4.500 m2 et dispose d’une surface d’exposition permettant d’accueillir jusqu’à 18 véhicules», ainsi que l’a indiqué le maître des lieux, Adil Bennani, directeur général d’Auto Nejma et président de l’Aivam (Association des importateurs de véhicules au Maroc), lors d’une brève allocution donnée en préambule à la soirée d’inauguration, marquée par la présence de Martin Schulz, président directeur général de Mercedes-Benz Moyen-Orient et Afrique, et par celle d’un parterre de personnalités publiques et du monde des affaires.

Bien plus qu’un point de vente

Côté voitures exposées, que du lourd, là encore ! Des valeurs sûres du line-up de la marque comme la SL 55 AMG, ou la Classe S 580 Maybach. Et deux “guest-stars” : une réplique de la Benz Patent Motorwagen, en tout point conforme à l’originale, bâtie selon les mêmes techniques et en utilisant les mêmes matériaux que cette dernière, considérée par beaucoup d’observateurs comme la première automobile de l’histoire, et la Mercedes EQE, grande routière 100% électrique, rivale de la Tesla Model S et également meilleure ennemie de la récente BMW i5 ; la surprise du chef, première membre du clan EQ à être commercialisée sous nos latitudes. Des racines et des ailes. Notre hôte a annoncé sa volonté d’ouvrir ce nouvel écrin de la marque allemande à d’autres horizons, d’en faire un haut lieu de la culture et de la gastronomie casablancaises. Le rooftop accueille en effet un restaurant («étoilé», forcément !), tandis qu’une programmation culturelle en bonne et due forme est en gestation. Nous vous en dirons plus prochainement.

Mehdi Labboudi / avec Les Inspirations ÉCO