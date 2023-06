Bloomberg New Economy : Le Maroc, un moteur de croissance pour les économies africaines (VIDEO)

La première édition africaine du Bloomberg New Economy Gateway Africa a récemment pris place à Marrakech, au Maroc, et a été marquée par la participation du ministre Mohcine Jazouli. Cet événement majeur a constitué une plateforme unique pour promouvoir le Maroc en tant que destination clé en Afrique et pour favoriser les échanges économiques et les investissements sur le continent.

La tenue de cette conférence internationale de haut niveau à Marrakech souligne le rôle croissant du Maroc en tant que hub économique et financier en Afrique. Le pays est reconnu pour son climat d’affaires favorable, sa stabilité politique et son infrastructure moderne, faisant du Maroc une porte d’entrée stratégique vers le continent africain.