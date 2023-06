Clean & Play: Ford roule pour l’ONG Bahri

Ford et sa branche philanthropique, Ford Fund, soutiennent «Clean & Play», programme de Bahri, association marocaine œuvrant pour la préservation de l’environnement. La firme à l’Ovale bleu a fait un don de près d’un million de dirhams pour embrasser cette noble initiative, qu’elle qualifie de révolutionnaire, de première au Maroc et en Afrique.

Lancé à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le 3 juin dernier, sur la plage Madame Chaoual de Casablanca, en présence de 300 bénévoles provenant de diverses écoles, entreprises, ONG et orphelinats, «Clean & Play» est un concept qui promeut l’engagement sociétal, qui encourage les jeunes à développer leurs compétences et à s’engager dans la vie civique. Le principe est simple : une heure d’activités sportives et éducatives contre une heure de bénévolat, de nettoyage du littoral de Casablanca et, à partir de 2025, de celui d’autres villes et régions du Maroc et d’Afrique.

Le don de Ford permettra un aménagement écoresponsable et durable de la plage Madame Chaoual. Une école de surf, mais aussi un espace d’ateliers interactifs et des espaces de jeux y verront le jour et c’est l’énergie solaire qui sera mise à contribution pour l’alimentation de ce village, tandis qu’une unité de tri recyclera une part substantielle des déchets collectés. Tout au long de l’année, l’opération «Clean & Play» bénéficiera chaque semaine à 50 enfants et 50 bénévoles âgés de 10 à 25 ans.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO