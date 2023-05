Voiture électrique: un commerce rentable ? (VIDEO)

Table ronde du Cercle des ÉCO, organisée par le groupe Horizon Press sous le thème : «Voiture électrique, une mue inéluctable». Avec la participation de Nawal Afiq, directrice de la marque DS Automobile, Adil Bennani, patron de l’Association des importateurs des véhicules au Maroc (AIVAM) et DG d’Auto Nejma, Fabrice Crévola, DG de Dacia et de Renault Commerce et Sebastien Poncet, directeur de Porsche Maroc.

Dans cet extrait, nos invités reviennent sur la rentabilité du véhicule électrique. Comment s’adapter ?