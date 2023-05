Voiture électrique au Maroc : les prix vont-ils baisser ? (VIDEO)

Table ronde du Cercle des ÉCO, organisée par le groupe Horizon Press sous le thème : «Voiture électrique, une mue inéluctable», animée par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO avec la participation de Nawal Afiq, directrice de la marque DS Automobile, Adil Bennani, patron de l’Association des importateurs des véhicules au Maroc (AIVAM) et DG d’Auto Nejma, Fabrice Crévola, DG de Dacia et de Renault Commerce et Sebastien Poncet, directeur de Porsche Maroc.

La voiture électrique semble être l’avenir de l’industrie automobile, mais son adoption est freinée par son coût élevé et une infrastructure de recharge limitée. Cependant, la démocratisation du véhicule électrique est possible et même nécessaire pour assurer un avenir plus propre et durable. Les prix de ces véhicules font débat. Extrait.