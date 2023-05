Comment et pourquoi faire le choix de la voiture électrique ? (VIDEO)

Suite à la crise pandémique, la reprise économique s’accompagnerait de tensions inflationnistes, dont la conséquence est le renchérissement du prix des véhicules. La guerre en Ukraine a généré un ensemble de contraintes supplémentaires. Des éléments sur lesquelles s’est penchée la table ronde du Cercle des ÉCO, organisée par le groupe Horizon Press sous le thème : «Voiture électrique, une mue inéluctable», animée par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO avec la participation de Nawal Afiq, directrice de la marque DS Automobile, Adil Bennani, patron de l’Association des importateurs des véhicules au Maroc (AIVAM) et DG d’Auto Nejma, Fabrice Crévola, DG de Dacia et de Renault Commerce et Sebastien Poncet, directeur de Porsche Maroc.

« La situation du marché de la mobilité électrique va dépendre de ce qui passe actuellement dans le monde. Donc, aujourd’hui, nos constructeurs proposent des gammes qui sont de plus en plus électrifiées, avec des échéances de plus en plus en courtes en termes d’électrification, pour ensuite pouvoir passer à la commercialisation », explique Adil Bennani. Et comment bascule-t-on vers l’électrique ? Éléments de réponse.