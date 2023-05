Véhicules électriques: pourquoi le Maroc est un pays facile à gérer (VIDEO)

Table ronde du Cercle des ÉCO, organisée par le groupe Horizon Press sous le thème : «Voiture électrique, une mue inéluctable», animée par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO avec la participation de Nawal Afiq, directrice de la marque DS Automobile, Adil Bennani, patron de l’Association des importateurs des véhicules au Maroc (AIVAM) et DG d’Auto Nejma, Fabrice Crévola, DG de Dacia et de Renault Commerce et Sebastien Poncet, directeur de Porsche Maroc.

Le temps de charge des voitures électriques est une inquiétude légitime pour de nombreux consommateurs. Si les véhicules électriques sont de plus en plus populaires, en raison de leur faible coût d’exploitation et de leur impact environnemental moindre, le temps de recharge peut encore être un facteur décisif pour les acheteurs potentiels. Le patron de Porsche rassure, estimant que le Maroc est un pays assez facile à gérer. «Il suffirait d’avoir des solutions de recharge suffisantes en quantité et en puissance sur le réseau autoroutier pour y remédier». Il ajoute qu’on peut assez facilement couvrir 80% des grands axes routiers de façon assez simple et sans avoir nécessairement recours à un grand nombre de chargeurs.

«L’utilisation des chargeurs à domicile est largement suffisante pour pouvoir rouler au quotidien», fait-il savoir.

Aujourd’hui, les constructeurs travaillent sur l’amélioration des technologies permettant de récupérer la puissance moyenne de charge. Pour le cas de Porsche, «à horizon court terme sur des chargeurs 350 kW, on va pouvoir charger 80% de la batterie en 8 minutes. Autrement dit, on retrouvera l’expérience de vie à bord d’une voiture électrique identique à celle d’une voiture thermique», fait savoir Porsche.

Les détails dans cette vidéo.