Vivo Energy Maroc et Injaz Al-Maghrib imaginent la station-service de demain

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) de marque Butagaz, repense la station-service de demain à travers l’Innovation Camp, un programme d’appui à l’entrepreneuriat à vocation éducative, en partenariat avec Injaz Al-Maghrib.

Cette compétition a permis aux étudiants de l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca (ENCG) de travailler en équipes afin de proposer des solutions inspirantes et concrètes en utilisant la méthodologie du Design Thinking autour du thème : « La station-service de demain : innovation et durabilité ».

« Cette édition de l’Innovation Camp prouve une fois de plus l’engouement de la jeunesse estudiantine marocaine pour apporter des idées nouvelles et créatives afin de réfléchir à la station-service de demain. Les étudiants qui ont participé à ce programme ont montré que l’innovation peut être le catalyseur du changement. Nous sommes fiers de les inspirer dans cette démarche et de continuer à investir dans des solutions durables pour répondre aux défis de demain », déclare Hind Mejjati Alami, Directrice Communications & RSE de Vivo Energy Maroc.

Vivo Energy Maroc incite ses collaborateurs à s’impliquer dans ce programme de responsabilité sociale, et de nombreux volontaires se sont manifestés pour accompagner les étudiants avec un engagement exemplaire. Avec l’Innovation Camp, les jeunes intéressés par l’entrepreneuriat et le monde de l’entreprise bénéficient d’un encadrement adéquat pour acquérir une expérience pratique tout en venant à la rencontre des professionnels du secteur.

« La collaboration avec Vivo Energy Maroc illustre notre engagement en faveur de l’entrepreneuriat au Maroc. Plus encore, la sélection de problématiques autour de l’énergie, de la durabilité, de l’innovation et d’autres sujets connexes reflète notre vision d’un avenir résolument tourné vers la création de valeur durable. Nous croyons fermement que la clé de la réussite réside dans la préparation des jeunes générations aux métiers de demain. Ensemble, nous posons donc les jalons d’un écosystème propice à l’émergence de jeunes talents et à la mise en place de solutions novatrices. Cette collaboration stratégique nous permet de combiner notre expertise et nos ressources pour catalyser le développement économique et social du pays. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Vivo Energy Maroc pour bâtir un avenir prospère et durable en investissant dans l’accompagnement des jeunes et en stimulant leur esprit créatif et collaboratif, notamment dans le cadre de l’Innovation Camp », déclare Laila Mamou, Présidente d’Injaz Al-Maghrib.

Vivo Energy Maroc fait de l’éducation un axe majeur de son action citoyenne. En parallèle avec l’Innovation Camp, les collaborateurs de l’entreprise se portent volontaires chaque année pour accompagner de jeunes étudiants dans la création des Junior Entreprises, dans le cadre du Company Program. Depuis 2009, le partenariat entre Vivo Energy Maroc et Injaz Al Maghrib a ainsi permis la formation entrepreneuriale de plus de 10.000 étudiants et la création de 120 Junior Entreprises. Au-delà de l’initiation des jeunes à l’entrepreneuriat, Vivo Energy Maroc est également engagé en faveur de l’éducation, de la sécurité routière et de l’environnement à travers un large dispositif de responsabilité sociale et environnementale.