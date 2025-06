Vivo Energy Maroc dévoile sa station-service Shell de nouvelle génération moderne

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’accompagnement de sa clientèle, fidèle à sa promesse de qualité sans concession sur son approche de développement durable.

Shell Al Jazira, sa station-service de dernière génération, située sur l’autoroute Rabat-Casablanca à El Mansouria, après le péage de Bouznika, vient d’obtenir la certification Haute Qualité Environnementale (HQE) de niveau « Excellent » pour son bâtiment. Cette station intègre une large gamme d’offres à l’instar de Shell Recharge, la première infrastructure de recharge rapide pour véhicules électriques sous l’enseigne Shell du réseau Vivo Energy en Afrique. Elle marque aussi une avancée très significative en matière d’expérience client en repensant complètement l’espace de détente et de restauration.

« Cette station de nouvelle génération incarne pleinement notre vision d’insuffler l’énergie d’un Maroc qui avance, où l’innovation, la performance environnementale et l’excellence opérationnelle convergent. Elle reflète notre volonté d’investir dans des infrastructures à haute valeur ajoutée, positionnant le Maroc comme un acteur régional de référence en matière de transition énergétique. À travers cette initiative, Vivo Energy Maroc affirme son engagement à offrir des solutions à la hauteur des ambitions nationales et des attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante à un moment ou le Maroc se projette sur les évènements majeurs d’ici 2030 », déclare Matthias de Larminat, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

Cette première certification HQE en Afrique, pour un bâtiment de station-service, valide la performance du projet sur quatre piliers essentiels : énergie, environnement, santé et confort. Chaque pilier concerne respectivement l’optimisation de la consommation énergétique, la réduction de l’impact écologique, la sécurité et le bien-être des usagers, ainsi que la création d’un espace agréable et ergonomique.

La station Shell Al Jazira transforme l’expérience des voyageurs en créant un véritable espace de détente sur l’axe autoroutier. Avec un bâtiment s’étendant sur plus de 1 000 m² avec 250 places assises, elle a été conçue avec une expertise architecturale solide pour créer une atmosphère apaisante où la nature prédomine. Pour répondre aux besoins variés des différents profils de voyageurs, la station propose une multitude d’offres complémentaires : une offre de restauration diversifiée et un espace boutique ouverts 24h/24 et 7j/7, un service d’entretien automobile Shell Helix Centre, ainsi qu’un service de lavage automatique de voiture.

Le projet se distingue par l’intégration de solutions technologiques de pointe. Innovation majeure : la station inaugure Shell Recharge, la première installation de recharge rapide pour véhicules électriques sous la marque Shell du réseau Vivo Energy en Afrique, confirmant l’engagement de Vivo Energy Maroc pour la mobilité durable. La station Shell Al Jazira intègre également des panneaux solaires bifaciaux directement dans l’architecture du bâtiment. Cette installation de 122 KWc, parfaitement intégrée, assure l’alimentation électrique de la station et de la piste de carburant, réduisant significativement l’empreinte carbone du site.

La gestion des ressources de Shell Al Jazira s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire complète avec une station de traitement des eaux usées dotée d’une capacité allant jusqu’à 70 m³ par jour. Le système permet un recyclage intégral des eaux, dont 70 à 80% sont réutilisées pour les sanitaires et l’arrosage. Le projet valorise également 440 tonnes de béton issus de la démolition, tandis qu’un système complet de tri et de gestion des déchets illustre l’engagement concret de l’entreprise dans l’économie circulaire.

Cette station de nouvelle génération marque une étape décisive dans la stratégie de Vivo Energy Maroc et illustre sa capacité à innover pour un avenir plus durable et à offrir une expérience client totalement repensée et résolument tourné vers l’avenir.

S.L.