Samsung encourage les habitudes alimentaires intelligentes avec son micro-ondes Bespoke

Samsung Electronics a récemment lancé un nouveau défi #Cook_Smart, visant à encourager les gens à cuisiner avec des restes alimentaires afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Cette initiative est en continuité avec la campagne « Good Things, Smart Things », qui vise à promouvoir la durabilité et un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Le défi a été lancé peu de temps après une période de forte consommation alimentaire, où le gaspillage est particulièrement élevé, pour encourager les utilisateurs à développer des habitudes intelligentes et responsables, afin de montrer comment la technologie peut aider les utilisateurs à avoir un impact positif dans leur vie quotidienne.

Le micro-ondes Bespoke comme solution anti-gaspillage

Dans le cadre du défi #Cook_Smart, Samsung invite les utilisateurs à cuisiner des plats délicieux à partir de restes alimentaires, dans le but de promouvoir des habitudes intelligentes, tout en contribuant à réduire l’impact environnemental, le micro-ondes Bespoke étant une option intelligente pour ce faire. Avec ses fonctionnalités innovantes, il permet de décongeler rapidement les aliments surgelés, de cuisiner avec précision et d’économiser de l’énergie grâce à son mode ECO. De plus, le nouveau design du micro-ondes Samsung s’intègre parfaitement dans la cuisine avec une variété de couleurs disponibles.

Son panneau de contrôle Glass Touch simplifie l’expérience utilisateur en ne proposant que six boutons essentiels pour une utilisation intuitive et élégante. Les utilisateurs peuvent facilement nettoyer l’intérieur du micro-ondes grâce à son émail céramique lisse et durable, résistant à la rouille et aux rayures. Le système de triple distribution émet des micro-ondes dans trois directions pour une cuisson parfaitement homogène.

La fonction Auto Cook permet de cuisiner de délicieux plats sans recette ni hésitation, grâce à une sélection de plats préprogrammés, avec des temps de cuisson optimaux. Et pour ceux qui sont soucieux de l’environnement, le mode ECO garantit une consommation d’énergie en veille parmi les plus faibles du marché, pour des économies d’électricité et un geste en faveur de la planète.

Tout au long du mois dernier, la campagne « Good Things, Smart Things » de Samsung a encouragé les utilisateurs à adopter des habitudes plus intelligentes et à célébrer cette période de manière responsable et écologique. Avec l’application SmartThings, qui compte plus de 20 millions d’utilisateurs au Moyen-Orient, Samsung vise à offrir une expérience plus efficace et productive aux utilisateurs, tout en leur permettant de maintenir leurs routines quotidiennes de manière plus pratique.