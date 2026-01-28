Sofyan Amrabat opéré de la cheville droite

Le milieu de terrain marocain Sofyan Amrabat a subi une intervention chirurgicale ce mardi 27 janvier à Amsterdam, a annoncé le Betis Séville dans un communiqué officiel. L’opération, réalisée par le docteur Gino Kerkhofs, a consisté en un nettoyage articulaire de la cheville droite, blessée lors de la CAN 2025.

Selon le club andalou, cette blessure devrait tenir l’international marocain éloigné des terrains pour une période estimée entre quatre et six mois, une indisponibilité conséquente pour un joueur habitué aux exigences du très haut niveau.

Conformément au protocole médical établi par le Betis, la première phase de la convalescence se déroulera aux Pays-Bas, avant un retour à Séville pour poursuivre la rééducation sous la supervision du staff médical du club.

Pilier du dispositif de Walid Regragui lors du Mondial 2022, où il s’était illustré par son volume de jeu, son leadership et son impact défensif, l’absence prolongée d’Amrabat soulève désormais plusieurs interrogations. Le milieu retrouvera-t-il son plein potentiel à temps pour les prochaines échéances internationales ? Et surtout, pourra-t-il rapidement revenir au niveau d’intensité requis au plus haut niveau ? Autant de questions auxquelles le sélectionneur national devra répondre, entre gestion du temps médical et anticipation des alternatives dans un secteur clé des Lions de l’Atlas.

