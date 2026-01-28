Météo Maroc : nuages et pluies ce mercredi 28 janvier 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 28 janvier 2026 établies par la Direction générale de la météorologie :

– Pluies et averses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le nord du le Gharb.

– Temps souvent nuageux avec pluies sur les Haut et Moyen Atlas, le Saiss.

– Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines nord et centre, le Nord de l’Oriental, le Nord-Ouest des provinces sahariennes, le Souss et la rive méditerranéenne.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, la Méditerranée, l’Atlas; l’Oriental et les plaines nord et centre et le Nord des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, de 04/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 08/12°C sur les provinces sahariennes et de 10/15°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et centre, le Sud de l’Oriental et les provinces sahariennes.

– Mer forte à très forte sur la Méditerranée, forte à très forte, localement très forte à grosse sur le Détroit, très forte à grosse au Nord de Cap Cantin (Safi), forte à très forte entre Cap Cantin et Tan-Tan, agitée à forte au Sud de Tan-Tan et localement peu agitée à agitée la nuit et le matin.