Le mariage de Yassir Zabiri enflamme la toile (VIDEOS)
Le joueur de l’équipe nationale marocaine de football des moins de 20 ans, Yassir Zabiri, a célébré son mariage avec l’influenceuse Farah El Khalifi le week-end dernier.
La cérémonie, qui s’est déroulée selon les traditions marocaines ancestrales, a été marquée par la présence de l’entraîneur Mohamed Ouahbi, ainsi que des membres de leurs familles et amis proches.
Zabiri a partagé une série de photos de son mariage, accompagné du message suivant : « Louange à Dieu, par Sa grâce les bonnes choses se réalisent. Ô Allah, bénis notre union, fais qu’il y ait entre nous affection et miséricorde, protège nos cœurs de tout mal, et accorde-nous des jours paisibles et sereins. Je l’ai choisie comme épouse… et Dieu a choisi mon cœur pour elle. »
Peu après, les félicitations et les vœux de bonheur ont afflué de la part des amis et des abonnés sur Instagram.
View this post on Instagram
View this post on Instagram