Le mariage de Yassir Zabiri enflamme la toile (VIDEOS)

Le joueur de l’équipe nationale marocaine de football des moins de 20 ans, Yassir Zabiri, a célébré son mariage avec l’influenceuse Farah El Khalifi le week-end dernier.

La cérémonie, qui s’est déroulée selon les traditions marocaines ancestrales, a été marquée par la présence de l’entraîneur Mohamed Ouahbi, ainsi que des membres de leurs familles et amis proches.

Zabiri a partagé une série de photos de son mariage, accompagné du message suivant : « Louange à Dieu, par Sa grâce les bonnes choses se réalisent. Ô Allah, bénis notre union, fais qu’il y ait entre nous affection et miséricorde, protège nos cœurs de tout mal, et accorde-nous des jours paisibles et sereins. Je l’ai choisie comme épouse… et Dieu a choisi mon cœur pour elle. »

Peu après, les félicitations et les vœux de bonheur ont afflué de la part des amis et des abonnés sur Instagram.

