Real Madrid : Arbeloa appelle à soutenir les joueurs et surtout Vinicius

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a dénoncé lundi l’existence de « campagnes » visant à « affaiblir l’équipe », au lendemain des sifflets nourris du public du stade Santiago-Bernabéu à l’encontre de plusieurs joueurs et du président du club, samedi lors du match de Liga face à Levante.

« En tant que produit du centre de formation du club, en tant qu’ancien joueur et aujourd’hui comme entraîneur, je respecte énormément le public et son droit à s’exprimer », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse, à la veille de la rencontre de Ligue des champions contre Monaco.

« Les sifflets affaiblissent l’équipe. Je sais qu’il existe des campagnes destinées à affaiblir le Real Madrid et je sais qui les organise. Ils ne m’auront pas », a-t-il ajouté.

Nommé la semaine dernière pour succéder à Xabi Alonso, limogé après la défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, Arbeloa a connu des débuts difficiles. Pour son premier match sur le banc madrilène, il a assisté à l’élimination du Real à Albacete, pensionnaire de deuxième division, en Coupe d’Espagne.

Ces revers ont attisé la colère des supporters, qui ont vivement sifflé joueurs et dirigeants samedi au Bernabéu.

Interrogé sur Vinicius, particulièrement visé par la bronca, l’entraîneur a assuré que l’attaquant brésilien serait « sur le terrain tant qu’il sera disponible et qu’il continuera à afficher le même niveau de performance ».

« Ce que je souhaite, c’est que le Bernabéu soutienne tous ses joueurs, et surtout Vinicius. Il écrit son histoire ici depuis plusieurs années, il nous a offert deux Ligues des champions exceptionnelles et il a besoin du soutien du public pour donner le meilleur de lui-même », a insisté Arbeloa.

Pour faire taire les sifflets, le technicien madrilène a appelé Vinicius et Jude Bellingham, également pris pour cible, à poursuivre leurs efforts. « Ce sont deux des meilleurs joueurs du monde. Ils doivent continuer à tout donner, comme face à Levante, et ils ont eux aussi besoin du soutien des supporters », a-t-il souligné.

Álvaro Arbeloa a enfin rappelé que ses joueurs étaient conscients de « l’importance » du match contre Monaco, une victoire pouvant permettre au Real Madrid de figurer parmi les huit premiers de la phase de ligue et d’accéder directement aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.