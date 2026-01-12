Incidents Algérie-Nigeria : la CAF ouvre une enquête

La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une enquête disciplinaire à la suite des incidents survenus après la rencontre entre l’Algérie et le Nigeria, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, actuellement organisée au Maroc.

Selon le site « Africa Soccer », l’instance continentale a ouvert une enquête concernant les scènes de chaos observées à l’intérieur et aux abords du terrain. D’après la même source, certains joueurs de la sélection algérienne ont encerclé l’arbitre Issa Sy après le coup de sifflet final, dans une atmosphère particulièrement tendue.

Les forces de sécurité sont intervenues afin d’éviter des affrontements. Les troubles se sont également étendus aux tribunes, où des supporters algériens mécontents ont tenté de franchir les barrières de sécurité.

« Africa Soccer » précise que la CAF examine actuellement les rapports transmis par les arbitres, les services de sécurité ainsi que les représentants des médias.

Des sanctions disciplinaires pourraient être prononcées, cette affaire étant considérée comme un test important de la capacité de la CAF à faire respecter l’ordre et à préserver l’intégrité de la Coupe d’Afrique des Nations.

Pour rappel, l’équipe nationale algérienne a été éliminée de la CAN au stade des quarts de finale après sa défaite, samedi dernier, sur le score de deux buts à zéro face aux Super Eagles du Nigeria.