«One, two, three, Jibou l’Algérie», scandent les supporters marocains (VIDEO)

Au coup de sifflet final du match Maroc-Cameroun, les supporters marocains ont laissé éclater leur joie, célébrant la qualification en demi-finale de la CAN 2025.

Euphoriques, ils ont chanté, dansé et scandé plusieurs slogans pour féliciter les joueurs qui ont livré une prestation exceptionnelle face aux Lions indomptables, au stade Moulay Abdellah de Rabat.

Alors que les Lions de l’Atlas affronteront l’Algérie ou le Nigéria en demi-finale, les fans semblent avoir fait leur choix et souhaitent croiser le fer avec les Fennecs pour une affiche alléchante, 100% maghrébine. «One, two, three, Jibou l’Algérie», ont-ils ainsi scandé à l’unisson à la sortie du stade.

Rappelons que la sélection marocaine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 de football, en battant son homologue camerounaise par 2 buts à 0, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts du Maroc ont été inscrits par Brahim Diaz (26è) et Ismael Saibari (74è).

Pour une place en finale, les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur de l’autre quart de finale, qui opposera le Nigeria à l’Algérie.

N.M.