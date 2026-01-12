Météo Maroc : chutes de neige mardi et mercredi dans ces villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige sont prévues, mardi et mercredi, dans certaines provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (10-20 cm) sont attendues de mardi à 18H00 à mercredi à la même heure, sur les hauteurs dépassant 1.800 m dans les provinces de Chichaoua, Al Haouz, Azilal, Ouarzazate et Taroudant, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.