CAN 2025 : l’Algérie bat le Congo et se qualifie pour les quarts de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Algérie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se tient jusqu’au 18 janvier au Maroc, en battant la RD Congo sur le score de 1 but à 0, en match des 8es de finale, disputé mardi au Stade Moulay El Hassan à Rabat.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Adil Boulbina dans les prolongations (119e).

L’Algérie avait accédé aux 8es de finale en terminant en tête de son groupe E avec un carton plein après des victoires face au Soudan (3-0), au Burkina Faso (1-0) et à la Guinée Equatoriale (3-1).

Pour sa part, la RD Congo avait pris la deuxième place du groupe D après un succès face au Bénin (1-0), un match nul face au Sénégal (1-1) et une victoire 3-0 devant le Botswana.