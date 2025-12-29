CAN 2025 : le point sur les qualifiés après la deuxième journée

Par LeSiteinfo avec MAP

La deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tient au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, a offert un lot de rebondissements et d’émotions.

Entre qualifications acquises, chocs attendus, résultats inattendus et Nations qui ont écrit un nouveau chapitre de leur histoire, cette deuxième journée a confirmé toute l’intensité attendue d’une compétition de telle envergure.

Ils sont déjà en 8ès, Mo Salah, Mahrez et Osimhen au rendez-vous !

L’Égypte de Mo Salah poursuit son parcours sans faute en signant une deuxième victoire consécutive, validant ainsi son billet pour les huitièmes de finale. Solides défensivement et efficaces dans les moments clés, les Pharaons ont une nouvelle fois pu compter sur leur superstar, Mohamed Salah, qui a inscrit le seul but de la rencontre face à l’Afrique du Sud sur pénalty.

Même constat pour l’Algérie, qui a assuré l’essentiel lors de sa deuxième sortie. Les Fennecs ont su gérer la pression pour s’imposer face au Burkina Faso et décrocher, eux aussi, une qualification anticipée pour le tour suivant.

Riyad Mahrez a lui, aussi, été décisif en transformant brillamment un pénalty avant de céder sa place après l’heure du jeu.

Le Nigeria, spectaculaire, a également marqué les esprits. Grâce à une attaque inspirée et un mental solide, les Super Eagles ont validé leur qualification en huitième de finale et confirment leur ambition dans cette CAN.

Avec une attaque de feu, menée par un Victor Osimhen inspiré à l’instar de sa prestation face à la Tunisie (3-2) et Ademola Lookman impliqué dans les 3 buts, les finalistes de la CAN 2023 ont rappelé qu’il va falloir compter sur eux jusqu’au bout.

Le Maroc, le Cameroun et la Côte d’Ivoire à une « petite » marche des 8ès

Le Maroc, pays hôte, a concédé un match nul face au Mali (1-1) qui maintient le suspense dans son groupe. Rien n’est encore joué et la troisième journée s’annonce décisive.

Le Maroc a son destin entre les mains et devra conclure le travail contre la Zambie pour confirmer son statut et ses ambitions dans cette CAN 2025.

L’un des moments les plus attendus est sans conteste le retour d’Achraf Hakimi. Le ballon d’or africain, qui n’a pas disputé les deux premiers matchs, devra effecteur son retour face aux Chipolopolos, selon les dires de Walid Regragui.

Sa réapparition, après plusieurs semaines d’absence, est perçue comme un atout majeur pour les ambitions marocaines.

Dans le groupe dit « de la mort », la Côte d’Ivoire et le Cameroun se sont neutralisés dans un choc intense et engagé (1-1). Ce partage de points fait perdurer le suspense. Les deux géants africains sont désormais contraints de jouer leur qualification lors de la dernière journée.

Les moments forts de la journée

Cette deuxième journée restera surtout marquée par l’exploit du Mozambique, auteur d’une victoire retentissante face au Gabon, la première de leur histoire dans une CAN. Un succès historique qui relance totalement les Mambas dans la course aux huitièmes et rappelle une fois de plus que la CAN reste une compétition imprévisible.

Le Bénin a, pour sa part, décroché la première victoire de son histoire en phase de groupes d’une Coupe d’Afrique des Nations après cinq participations.

Un succès symbolique, fruit d’une discipline collective, d’un état d’esprit conquérant. Plus qu’un simple résultat, cette victoire installe les Guépards dans une nouvelle dimension et envoie un message clair: le Bénin n’est plus un simple figurant sur la carte du football africain.

Autre moment notable: La victoire du Soudan face à la Guinée équatoriale, un résultat qui bouleverse l’équilibre de son groupe et redonne espoir à une sélection que peu attendaient à ce niveau.

Une CAN plus indécise que jamais

À l’issue de cette deuxième journée, deux tendances se dégagent clairement : les favoris assument leur rang, mais les outsiders refusent de se laisser résigner. La CAN 2025 confirme sa réputation de tournoi exigeant, où chaque match peut redistribuer les cartes.

La troisième et dernière journée de la phase de groupes s’annonce décisive, avec de nombreux tickets pour les huitièmes encore en jeu et des calculs qui promettent tension et suspense jusqu’au coup de sifflet final.