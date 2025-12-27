CAN 2025

CAN 2025 : la Tanzanie et l’Ouganda font match nul (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Tanzanie et l’Ouganda se sont neutralisés, 1 but partout, samedi soir au stade Al Madina à Rabat pour le compte de la 2è journée (groupe C) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

La Tanzanie croyait avoir réalisé l’essentiel en ouvrant le score à la 59è minute du point de pénalty, transformé par Simon Msuva (59è), ancien sociétaire du Difaa El Jadida et du Wydad de Casablanca. Mais à dix minutes de la fin du temps réglementaire, Uche Ikpeazu, à la réception d’un centre parfait de Denis Omedi, est parvenu à remettre les pendules à l’heure. Les Ougandais ont raté l’occasion de s’offrir trois précieux points. Allan Okello a échoué à transformer un pénalty dans le temps additionnel (90+1è).

Le nul signé lors de cette rencontre officiée par l’arbitre marocain Jalal Jayed n’arrange en rien les affaires des deux sélections qui co-organiseront, aux côtés du Kenya, la prochaine CAN en 2027. En effet, elles restaient sur des défaites lors de la première journée, la Tanzanie avait perdu face au Nigeria (2-1), tandis que l’Ouganda s’était incliné face à la Tunisie (3-1). Au terme de cette rencontre, la Tanzanie et l’Ouganda se partagent les 3è et 4è places avec un seul point à leur compteur, derrière la Tunisie et le Nigeria qui comptent trois points chacun et qui s’affronteront ce soir en match au sommet de cette 2è journée de la CAN.



