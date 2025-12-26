En tribunes avec le maillot d’Hakimi, Mbappé se réjouit du penalty de Diaz (VIDEO)

Dans les tribunes du stade, Kylian Mbappé n’a pas caché sa joie lorsque Brahim Diaz a ouvert le score pour le Maroc face au Mali. Le but sur penalty du milieu marocain a immédiatement attiré l’attention de la star française, qui a célébré l’action avec enthousiasme.

Fait surprenant, Mbappé portait le maillot d’Achraf Hakimi, le latéral marocain, montrant ainsi son soutien et son admiration pour ses compatriotes sur le terrain. Les caméras n’ont pas manqué de capter ce moment.