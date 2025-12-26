Maroc-Mali : voici le onze de départ des Lions de l’Atlas

Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas, avec quelques changements notables par rapport à la dernière rencontre.

Ayoub El Kaabi fait son retour dans le onze titulaire, prenant la place de Rahimi, tandis que Youssef Yamiq remplace Romain Saïss, forfait en raison d’une blessure.

Le reste de la formation reste inchangé, avec les cadres habituels prêts à défendre les couleurs nationales et à offrir une prestation solide. Les supporters attendent avec impatience le coup d’envoi, espérant que ces changements stratégiques porteront leurs fruits sur le terrain.