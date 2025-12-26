Avant le match face au Maroc, les joueurs maliens effectuent la prière du vendredi

L’équipe nationale du Mali a attiré l’attention avant le match qui l’opposera au Maroc ce vendredi soir, sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Plusieurs joueurs de la sélection malienne ont été aperçus en train d’accomplir la prière du vendredi, dans une scène qui a suscité l’admiration des internautes. Ces derniers ont estimé que cette image mérite respect et considération, soulignant l’attitude exemplaire des joueurs maliens, qui se sont mêlés naturellement aux fidèles marocains pour accomplir la prière, et ce, le jour même du match.