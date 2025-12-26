Maroc-Mali : belle ambiance à l’extérieur du stade avant le match (VIDEO)

Quelques heures avant le coup d’envoi du match entre le Maroc et le Mali, prévu ce vendredi soir, l’ambiance est déjà électrique aux abords du stade Moulay Abdellah de Rabat. Des centaines de supporters marocains ont afflué très tôt, drapés de rouge et vert, pour afficher leur soutien indéfectible aux Lions de l’Atlas.

Chants patriotiques, youyous et tambours rythment l’avant-match dans une atmosphère de fête et de ferveur populaire. Vidéo.