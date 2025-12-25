CAN 2025 : Mbappé et Dembélé invités par Hakimi pour le match Maroc–Mali

Les tribunes VIP du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat devraient accueillir, à l’occasion du match Maroc–Mali, deux grandes stars du football français et mondial.

Selon des informations de presse, Achraf Hakimi aurait invité son ami Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, ainsi que son coéquipier au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, à assister à cette rencontre.

Les deux joueurs sont ainsi attendus dans les tribunes du stade Prince Moulay Abdellah, à l’invitation de Hakimi, à l’instar des précédents matchs ayant vu la présence de figures internationales du football. Le plus récent exemple remonte à la rencontre entre l’Algérie et le Soudan, à laquelle avait assisté la légende Zinédine Zidane, accompagné de son fils et de son épouse.

Pour rappel, le match Maroc–Mali se disputera à partir de 21h00, dans le cadre de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations 2025.