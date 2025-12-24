Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Algérie : « L’objectif est d’arriver en finale »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic a affirmé, mercredi à Rabat, que son équipe a déroulé un bon jeu, ce qui lui a permis de remporter son match face au Soudan (3-0), pour le compte de la première journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025.

«Nous avons maîtrisé le match et je remercie mon équipe pour ce bon résultat», a-t-il souligné en conférence de presse d’après match, notant que «le Soudan a tenté de mettre en place un plan offensif, mais nous avons réussi à maîtriser notre jeu».

«Le prochain match contre le Burkina Faso sera difficile par ce que le rythme va changer et l’objectif aussi, qui est de se qualifier au prochain tour», a dit le coach de l’Algérie, ajoutant que face au Soudan «nous avons bien exploité leurs erreurs pour prendre l’avantage».

Le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, désigné homme du match, a indiqué que «nous sommes contents d’avoir les trois points de la victoire. Le plus important était de gagner aujourd’hui».

«Notre objectif est d’arriver en finale, mais le plus important pour nous était de commencer la compétition avec une victoire. Nous voulions cette victoire et nous l’avons eu», s’est-il félicité, expliquant que «nous avons un autre match plus difficile dans quatre jours et nous devons élever notre niveau pour le remporter».

Le sélectionneur du Soudan, Kwesi Appiah a de son côté déclaré: «nous savions que nous allons jouer contre une bonne équipe. Nous avons bien entamé le match, mais l’expulsion de notre joueur a impacté notre progression».

«Jouer contre une équipe comme l’Algérie nous permet d’apprendre beaucoup de choses, mais nous allons rectifier le tir pour avancer et faire un bon match face à la Guinée Équatoriale», a-t-il dit.

«L’Algérie dispose de joueurs qui jouent ensemble depuis un certain temps, ce qui facilite la mise en place le schéma tactique, mais ce n’est pas le cas de notre équipe», a déploré Kwesi Appiah.