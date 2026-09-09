Fouzi Lekjaa à Marrakech: «Priorité à la croissance, à l’emploi et à la jeunesse»

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a insisté, lors d’une rencontre partisane organisée ce mercredi à Marrakech, sur la nécessité d’orienter le débat politique vers des propositions concrètes et des solutions susceptibles d’améliorer directement le quotidien des citoyens.

Selon Lekjaa, toute idée sérieuse et mûrement réfléchie mérite d’être examinée et évaluée, loin des surenchères politiques.

Le membre du bureau politique du PAM est également revenu sur la proposition de porter le salaire minimum à 5.000 dirhams. Il a souligné que toute mesure visant à améliorer les revenus des salariés devait être évaluée en fonction de son sérieux, de sa faisabilité et de ses effets réels sur la vie des citoyens.

Fouzi Lekjaa a aussi affirmé que l’objectif était de bâtir un Maroc garantissant la dignité, enregistrant de meilleurs taux de croissance et proposant des solutions concrètes au chômage. Il a, dans ce sens, insisté sur l’importance d’accorder une attention particulière aux jeunes et de favoriser leur intégration économique et sociale.

Il a enfin appelé à poursuivre le débat autour des différentes propositions afin de parvenir aux meilleures solutions possibles, dans l’intérêt général et au service du Maroc et des Marocains.

H.M.