Bouaddi à Manchester City : la presse britannique salue l’arrivée du « prochain maître du milieu »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’annonce mercredi de l’arrivée officielle du jeune milieu de terrain marocain Ayyoub Bouaddi au prestigieux club de Manchester City, a suscité de larges commentaires dans la presse britannique, qui évoque l’arrivée du « prochain maitre du milieu de terrain » mancunien.

En recrutant le talent marocain, âgé de seulement 18 ans, le club anglais a envoyé un message fort au football européen, souligne la presse, relevant que le milieu de terrain marocain est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.

Officialisé mercredi, le transfert de Bouaddi à Manchester City fait de lui le joueur adolescent le plus cher de l’histoire de la Premier League, observe la presse britannique.

Le quotidien The Guardian présente Bouaddi comme « le nouveau Rodri de Manchester City », mettant en avant l’intelligence tactique, la maturité et les qualités techniques de l’international marocain.

La comparaison entre les deux joueurs souligne la nature du poste et l’importance stratégique du recrutement réalisé par les Citizens, explique le journal.

Qualifiant le joueur d’« ordinateur », le journal met en avant les grandes attentes de Manchester City, présenté comme l’un des plus grands clubs au monde, où une saison sans trophée est considérée comme un échec.

Malgré son jeune âge, Bouaddi possède déjà une solide expérience, indique le Guardian, rappelant le parcours du joueur sur la scène européenne, et surtout sa participation à la Coupe du monde 2026 sous les couleurs du Maroc.

Pour sa part, la chaine « Sky Sports » indique que Bouaddi aurait pu rejoindre un grand club européen pour être progressivement intégré. À Manchester City, il arrive avec une étiquette différente, à savoir celle d’un investissement majeur censé participer à la reconstruction d’un milieu de terrain qui vient de perdre plusieurs de ses cadres.

La presse britannique revient, dans ses analyses, en particulier surtout sur l’intelligence du jeu affichée par le joueur.

Elle relève que l’expérience internationale du joueur avec les Lions de l’Atlas a considérablement renforcé sa réputation.

Lors de la Coupe du monde 2026, Bouaddi s’est retrouvé face aux meilleurs joueurs de la planète et s’est imposé comme l’une des révélations du parcours marocain, note Sky Sports, soulignant notamment l’influence du joueur lors du match entre le Maroc et le Brésil, où sa capacité à gagner des duels ont attiré l’attention du monde entier.