Manchester City : Ayoub Bouaddi attendu pour une première apparition contre Crystal Palace

Ayoub Bouaddi pourrait faire ses débuts avec Manchester City dès demain, vendredi, face à Crystal Palace, au Selhurst Park, à l’occasion de la deuxième journée de Premier League.

Interrogé sur l’état de forme de l’international marocain, l’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a assuré : « Il est prêt. Il s’entraînait avec son ancien club, donc il est en bonne condition physique. »

Le technicien italien a également salué la maturité de Bouaddi malgré son jeune âge : « Il ne semble pas avoir 18 ans, il paraît plus âgé. »

Concernant son adaptation à sa nouvelle équipe, Maresca a ajouté : « C’est à moi et au club de l’accompagner de la meilleure manière possible. C’est un jeune joueur et il a besoin de temps. »