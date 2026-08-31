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Historique : Yassine Hssine, premier Marocain en or sur 100 m aux Jeux méditerranéens (VIDEO)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)31 août 2026 - 10:12
Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain Yassine Hssine a remporté, dimanche, la médaille d’or du 100 m, dans le cadre des Jeux méditerranéens, qui se tiennent à Tarente.

Hussein s’est adjugé le titre après avoir parcouru la distance en 10 sec 31, devançant l’Italien Eric Marc, crédité de 10 sec 41, et le Slovène Anej Kirin Prabotnik, qui a réalisé un chrono de 10 sec 43.

Pour sa part, la Marocaine Fatima Zahra Berdaha avait remporté, plus tôt dans la journée, la médaille d’or du 5.000 mètres.

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