Historique : Yassine Hssine, premier Marocain en or sur 100 m aux Jeux méditerranéens (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain Yassine Hssine a remporté, dimanche, la médaille d’or du 100 m, dans le cadre des Jeux méditerranéens, qui se tiennent à Tarente.

Hussein s’est adjugé le titre après avoir parcouru la distance en 10 sec 31, devançant l’Italien Eric Marc, crédité de 10 sec 41, et le Slovène Anej Kirin Prabotnik, qui a réalisé un chrono de 10 sec 43.

Pour sa part, la Marocaine Fatima Zahra Berdaha avait remporté, plus tôt dans la journée, la médaille d’or du 5.000 mètres.

Le marocain 🇲🇦 Yassine Hssine offre au Maroc 🇲🇦 la médaille d’or 🥇 au 100m des jeux méditerranéens en Italie.

Un exploit inédit. pic.twitter.com/9RSDnTfvAB — Maure&Vif -Walking-Red (@WALKINGRED2) August 30, 2026