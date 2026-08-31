Karim Benzema quitte Al-Hilal, un an avant la fin de son contrat

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant français Karim Benzema quitte Al-Hilal, six mois après son arrivée et un an avant la fin de son contrat courant jusqu’en juin 2027, a indiqué lundi le club saoudien.

« Al-Hilal tient à saluer la contribution de Karim Benzema durant son passage au sein de l’équipe, le professionnalisme, l’engagement et le leadership dont il a fait preuve, tant sur le terrain qu’en dehors », a ajouté le club dans un communiqué, précisant que les deux parties se quittaient d’un « commun accord ».

« Un chapitre se referme… Je suis reconnaissant envers Al-Hilal, mes coéquipiers, le staff, les supporters et toutes les personnes au club pour les moments partagés. Je souhaite le meilleur à Al-Hilal pour l’avenir », a affirmé sur ses réseaux sociaux le Ballon d’or 2022.

A 38 ans, Benzema disposerait de plusieurs offres pour poursuivre sa carrière, notamment en MLS, la ligue américaine, ou dans un autre club saoudien.