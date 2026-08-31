Ligue 1: Ousmane Dembélé prolonge avec le PSG jusqu’en 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant français Ousmane Dembélé, courtisé par des clubs saoudiens, va prolonger de quatre ans avec le Paris Saint-Germain où il est sous contrat jusqu’en 2028, rapporte lundi le quotidien sportif « L’Equipe ».

« Le Ballon d’Or 2025 souhaite continuer à Paris en essayant d’écrire l’histoire avant d’envisager un départ dans une destination hors Europe », souligne le journal français, relevant que la signature de son nouveau contrat est prévue dans les prochaines semaines.

Dembélé et la direction du PSG ont fini par trouver un terrain d’entente pour rallonger son expérience dans le club parisien, « décidé à ne pas faire monter ses engagements contractuels trop haut ».

Auteur d’un début de saison mitigé, l’ancien joueur du FC Barcelone et de Borussia Dortmund (29 ans) s’est vu accorder quelques jours de repos afin de reprendre la compétition dans les meilleures conditions possibles.

Formé au Stade Rennais, l’international français a rejoint le FC Barcelone à l’été 2017, mais son passage en Liga a été entravé par les blessures. Dans le souci de se relancer, Dembélé signe en 2023 avec le PSG où il révèle toute l’étendue de son talent après une première saison d’adaptation, devenant l’un des leaders de l’équipe qui remportera la Ligue des champions à deux reprises.