Bluffant: Younes Ebnoutalib frappe fort d’entrée en Bundesliga

Younes Ebnoutalib n’aura pas attendu longtemps pour se faire remarquer à l’occasion de la reprise de la Bundesliga. L’attaquant marocain a signé un retentissant triplé, ce samedi, lors du match nul spectaculaire concédé par l’Eintracht Francfort sur la pelouse de l’Union Berlin (3-3), pour le compte de la première journée du championnat allemand.

Rapidement mené au score, Francfort a trouvé les ressources pour réagir grâce à son attaquant marocain. Ebnoutalib a frappé à deux reprises en seulement deux minutes, aux 10e et 11e minutes, permettant à l’Eintracht de reprendre l’avantage après un départ pourtant compliqué.

L’international marocain a ensuite remis ça en seconde période. À la 67e minute, il a inscrit son troisième but de la rencontre et semblait alors avoir offert une victoire confortable à son équipe.

Mais alors que Francfort pensait tenir les trois points, l’Union Berlin n’a rien lâché. Les locaux ont réduit l’écart avant d’arracher l’égalisation dans le temps additionnel, au terme d’une rencontre particulièrement animée (3-3).

Malgré ce scénario frustrant, Ebnoutalib peut retenir une première prestation XXL pour lancer sa saison en Bundesliga.