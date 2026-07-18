Mohamed Salah vers la Turquie ?

Mohamed Salah serait sur le point de rejoindre un nouveau club après son départ de Liverpool.

Selon Foot Mercato, l’attaquant égyptien serait en effet proche de s’engager avec Besiktas, en Turquie. Les deux parties seraient parvenues à un accord verbal après avoir négocié les principaux détails du contrat.

Mohamed Salah devrait percevoir un salaire annuel de 10 millions d’euros, auquel pourraient s’ajouter 2 millions d’euros de bonus. Un contrat d’une saison, assorti d’une option pour une année supplémentaire sous réserve d’un accord entre les deux parties, serait envisagé.

Le joueur et son agent, Ramy Abbas, qui se serait récemment rendu en Turquie, étudient les différentes propositions reçues afin de trancher définitivement sur la prochaine destination de l’international égyptien, précise-t-on.

L’avenir de Salah suscite de nombreuses spéculations après la fin du parcours de l’Égypte à la Coupe du monde 2026, éliminée par l’Argentine (3-2) en huitièmes de finale. À ce stade, la piste de Besiktas apparaît comme l’une des plus sérieuses.

H.M.