Afrique du Sud: les rumeurs sur le départ de Hugo Broos démenties

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a rejeté vendredi les affirmations selon lesquelles Hugo Broos aurait quitté son poste de sélectionneur de l’équipe nationale masculine d’Afrique du Sud.

« Hugo Broos demeure le sélectionneur des Bafana Bafana, et les informations affirmant le contraire sont totalement fausses », a affirmé la Fédération dans un communiqué sur son site officiel.

La SAFA a précisé que l’entraîneur « se trouve actuellement chez lui, en Belgique, et doit revenir en Afrique du Sud plus tard dans le courant du mois ».

Elle a rappelé que ce n’est pas la première fois que le technicien belge (74 ans) est annoncé sur le départ peu après une bonne performance de la sélection sud-africaine lors d’une compétition internationale.

« En mars 2024, quelques semaines après que les Bafana Bafana eurent remporté la médaille de bronze à la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, il avait déjà été annoncé qu’il allait prendre les rênes de la sélection tunisienne », a expliqué la même source.

Broos, a-t-elle poursuivi, est rentré il y a quelques jours avec l’équipe après la Coupe du monde de la FIFA 2026, où il a marqué l’histoire lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les Bafana Bafana se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition pour la toute première fois, après avoir battu la Corée du Sud 1-0 lors de leur dernier match de groupe à Monterrey, au Mexique.