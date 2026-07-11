Décès de Jayden Adams, joueur de la sélection sud-africaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain des Mamelodi Sundowns et star des Bafana Bafana, Jayden Adams, est décédé à l’âge de 25 ans, quelques jours après voir représenté l’équipe sud-africaine à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Son club, les Mamelodi Sundowns, n’a pas encore fait de déclaration officielle sur les circonstances et la cause de ce décès.

Son mentor Brendine Johnson a confirmé que « ce décès a bouleversé tout le monde. Il venait tout juste de rentrer de la Coupe du monde, et nous avons ensuite reçu cette terrible nouvelle ».

« Oui, je peux confirmer qu’il est décédé. Personne ne s’attendait à une telle tragédie », a-t-il ajouté.

Adams s’était imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football sud-africain sous les couleurs du Stellenbosch FC, club avec lequel il a disputé 139 rencontres, avant de rejoindre les Mamelodi Sundowns en janvier 2025.

Il a participé aux trois matches de la phase de groupes des Bafana Bafana durant le Mondial 2026, mais il est resté sur le banc lors du match à élimination directe contre le Canada, concédé sur le score de 0-1.

Il faisait partie de l’équipe des Bafana Bafana qui avait décroché la médaille de bronze lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 en Côte d’Ivoire.

Adams, ainsi que sept autres joueurs des Sundowns ayant représenté l’Afrique du Sud à la Coupe du monde, ont bénéficié de deux semaines de congé supplémentaires avant la reprise de la préparation de la nouvelle saison.

Il devait rejoindre la semaine prochaine le groupe dirigé par Miguel Cardoso lors du stage de pré-saison organisé en Autriche.

S.L.