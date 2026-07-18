Mondial 2026 : Moumen, 15 ans, la belle révélation de la Chaîne Inter

Alors que le rideau s’apprête à tomber sur le Mondial 2026,la matinale Inter-matin de la Chaîne-inter se sera distinguée par un suivi particulier de l’événement à travers le talent d’un jeune footballeur et passionné: Moumen.

Lycéen âgé de 15 ans, Moumen est en effet gardien de but des U15 du FUS de Rabat. Durant la semaine précédant le coup d’envoi de la Coupe, il a fait partie du petit groupe de stagiaires sélectionnés en fin d’année scolaire par leurs établissements dans le cadre d’accords avec la SNRT.

C’est dans ce contexte, alors qu’il observait assidûment le déroulement des programmes, qu’il fut remarqué par M’hamed Bhiri, aux commandes de la Matinale de longue date, au gré d’un bref échange sur la fête planétaire qui commence. Invité alors à s’exprimer en direct, Moumen fait d’un coup d’essai un coup de maître en abordant les faits avec une aisance épatante, affichant une connaissance profonde de la question sous tous les angles, les commentant avec calme et enthousiasme et une belle justesse du ton comme si le micro lui était aussi familier que le ballon. Lui qui découvrait le monde des ondes au Studio Alifi Hafid à 15 ans et qui, du haut de son 1,91, rêve de devenir le Bounou de demain, envisageant un parcours sports-études que nous lui souhaitons des plus brillants.

En attendant, après avoir été reçu par Bhiri comme invité spécial tous les jours, il conclura cette belle aventure à ses côtés lundi matin par un bilan qui ne manquera pas de panache et par une projection sur l’avenir de notre jeunesse dont Moumen Loukili est un nom à retenir.

S.L.