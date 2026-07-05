Haaland terrasse le Brésil

Au lendemain des qualifications de la France et du Maroc, le Brésil a cédé face à la Norvège d’Erling Haaland qui attend désormais le Mexique ou l’Angleterre en quart de finale.

Un doublé tardif (79e, 90e), et Erling Haaland a anéanti les rêves de sixième étoile du Brésil lors du Mondial-2026 (2-1). Le Cyborg norvégien, qui rejoint Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête du classement des buteurs, a porté les Vikings vers le premier quart de finale de leur histoire en Coupe du monde qu’ils disputeront contre le Mexique ou l’Angleterre.

A l’inverse, les joueurs de Carlo Ancelotti rentrent dépités: le Brésil n’avait pas été éliminé si tôt dans la compétition depuis 1990. Et c’est une fin cruelle pour Neymar, qui espérait une autre issue pour ce qui sera sans doute, à 34 ans, son quatrième et dernier Mondial.

Entré en jeu à la 67e minute, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (80 buts) ne se consolera pas d’un penalty marqué dans le temps additionnel de la seconde période (90e+10). Au coup de sifflet final, il est resté en pleurs prostré sur le pelouse tandis qu’Haaland, tambour devant lui, dirigeait la désormais traditionnelle célébration des Norvégiens et de leur public, mimant les rameurs des drakkars.