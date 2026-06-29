Le WAC renonce à Sami Trabelsi, voici pourquoi

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Le Wydad de Casablanca a été tout proche de conclure la signature de l’entraîneur tunisien Sami Trabelsi pour succéder à Mohamed Benchrifa. Finalement, l’opération a été abandonnée.

Une source bien informée a confié à Le Site info que le club a renoncé à cette piste sous la pression des adhérents du WAC et une grande partie des supporters, qui ne souhaitent pas que le bureau actuel engage le club dans une opération susceptible d’alourdir ses charges financières, d’autant plus qu’il était question d’un contrat de longue durée.

Selon la même source, un second facteur a pesé dans cette décision : la saison touche pratiquement à sa fin et le Parlement du Wydad souhaite laisser au futur bureau dirigeant la pleine liberté de bâtir l’équipe, en commençant par le choix de l’entraîneur.

Toujours d’après cette source, recruter un nouvel entraîneur à ce stade de la saison n’aurait pas de sens pour un club qui s’apprête à renouveler ses instances dirigeantes. Cette décision vise également à préserver les finances du Wydad.

H.M.