Maroc-Mozambique: blessé, Nayef Aguerd remplacé par Abdelhamid Aït Boudlal

A la Une

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a convoqué Abdelhamid Aït Boudlal, sociétaire du club français du Stade Rennais, en prévision des prochains matchs amicaux des Lions de l’Atlas, a annoncé, dimanche, la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le Maroc disputera deux matches amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre de ses préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Walid Regragui a convoqué, vendredi, 27 joueurs pour ces deux rencontres amicales.

Cette liste est marquée par le retour du défenseur Romain Saïss, ainsi que des attaquants Soufiane Rahimi et Sofiane Diop, la première convocation du joueur du PSV Eindhoven Anass Salah-Eddine, et l’absence d’Achraf Hakimi, blessé.

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la prochaine CAN aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.

S.L.