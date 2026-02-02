Ligue des champions: l’AS FAR relance ses chances de qualification

Par LeSiteinfo avec MAP

Les clubs marocains ont connu des sorts différents lors de la 4è journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique. Si l’AS FAR a signé une victoire précieuse dans le groupe B, la RS Berkane a, en revanche, subi un revers dans le groupe A.

En effet, l’AS FAR a relancé ses chances de qualification en s’imposant face à la JS Kabylie (1-0). Un succès important qui permet aux Militaires de porter leur total à 5 points, à hauteur des Young Africans, qui a fait match nul avec Al Ahly d’Égypte (1-1). Le club cairote conserve, toutefois, la tête du groupe avec 8 points.

Battue à Rabat, la JS Kabylie reste lanterne rouge du groupe avec 2 points, voyant ses chances de qualification sérieusement compromises.

L’AS FAR aura, ainsi, l’occasion de confirmer sa dynamique lors de la prochaine journée en recevant les Young Africans, samedi prochain, dans un duel direct pour la deuxième place qualificative.

Dans le groupe A, la RSB a vécu une soirée difficile, s’inclinant lourdement sur la pelouse de Pyramids FC (3-0).

Ce succès permet au club égyptien de s’emparer de la première place du groupe avec 10 points, devant la formation berkanie, désormais deuxième avec 7 points.

La RSB tentera de se relancer lors de la prochaine journée en se déplaçant, samedi, sur le terrain des Power Dynamos FC, dans un match qui s’annonce décisif pour la suite de la compétition.

Q.L.