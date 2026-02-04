Coupe Davis: Hicham Arazi confiant avant le choc face à la Colombie (VIDEO)

Casablanca accueille ce week-end une rencontre de Coupe Davis entre le Maroc et la Colombie, dans le cadre du barrage pour l’accession au Groupe mondial I.

Ce mardi 3 janvier, la conférence de presse de l’équipe nationale marocaine de tennis s’est tenue à Casablanca, marquant le lancement officiel de ces barrages de la Coupe Davis dans la métropole, après plus de vingt ans d’absence sur les courts casablancais.

Une équipe attachée à jouer à Casablanca

Présent lors de la conférence de presse, le sélectionneur national Hicham Arazi, figure emblématique du tennis marocain et ancien 22e joueur mondial à l’ATP, a souligné l’importance de cette rencontre, affirmant que « jouer la Coupe Davis à Casablanca compte énormément ».

Il a expliqué que les joueurs avaient souhaité évoluer dans leur ville natale afin d’être entourés de leurs proches, amis et familles, tous originaires de Casablanca. Arazi s’est également dit personnellement ému de ce retour aux sources, évoquant ses souvenirs d’entraînement à l’USM durant sa jeunesse. Un symbole qu’il considère comme « positif » et susceptible de « porter chance » à l’équipe.

Arazi confiant avant le choc

Sur le plan sportif, le sélectionneur s’est montré confiant quant aux capacités de son groupe, qu’il décrit comme « solide, motivé et déterminé ». Il a mis en avant la qualité de jeu et l’état d’esprit de ses joueurs.

S’il reconnaît que la Colombie peut apparaître favorite sur le papier, Arazi estime néanmoins que les joueurs marocains possèdent « le talent pour évoluer tous dans le top 300 mondial ». Selon lui, cette confrontation s’annonce très équilibrée, avec un rapport de force qu’il évalue à « 50/50 ».

La FRMT appelle le public au rendez-vous

De son côté, la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT) affirme avoir mobilisé d’importants moyens pour assurer la réussite de l’événement et espère voir les tribunes bien garnies tout au long du week-end.

Les rencontres se dérouleront samedi et dimanche à partir de 11h. La billetterie est déjà ouverte, avec des tarifs accessibles :

Pass deux jours – Catégorie 1 : 400 dirhams

Pass deux jours – Catégorie 2 : 200 dirhams

Un rendez-vous majeur pour le tennis marocain et pour Casablanca, que le sélectionneur n’hésite pas à qualifier de véritable « Coupe du monde du tennis », et qui sera accompagné d’un dispositif dédié au public, incluant food court et ambiance festive.

Corentin Nado