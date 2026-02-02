« Bienvenue en Afrique » : Hakim Ziyech fustige l’arbitre de Maniema-Wydad

Hakim Ziyech a critiqué l’arbitrage du match qui opposé, dimanche, le Wydad de Casablanca à Maniema Union à Lubumbashi, en marge de la phase de groupes de la Coupe de la CAF.

Le joueur a réagi à la scène controversée survenue lors de la rencontre, lorsque l’arbitre a brandi un deuxième carton jaune à l’encontre du gardien de but de Maniema sans toutefois l’expulser, faisant comme s’il avait adressé l’avertissement à l’un des défenseurs.

Ziyech a publié une image de l’action sur son compte Instagram et a écrit : « Bienvenue en Afrique… Là où l’arbitre donne un deuxième carton jaune au gardien de but, puis fait semblant de l’avoir donné au défenseur».

Le gardien de Maniema avait en effet reçu un premier carton jaune sur l’action du penalty accordé au club casablancais, avant de se voir adresser, quelques minutes plus tard, un second avertissement pour gain de temps. A la grande surprise des joueurs et supporters wydadis, il n’a pas été expulsé.

Après les protestations des joueurs du WAC, l’arbitre nigérian leur a expliqué que le carton jaune avait été attribué à un autre joueur et non au gardien. Pourtant, ce dernier était bien celui qui faisait perdre du temps et avait effectivement reçu le deuxième avertissement, comme le montrent clairement les images du match.

N.M.