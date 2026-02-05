Ligue des Champions: Monaco retire Paul Pogba de sa liste

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS Monaco a décidé de retirer trois joueurs dont le champion du monde 2018, Paul Pogba, de la liste du club pour la deuxième phase de la Ligue des champions de l’UEFA.

L’attaquant Takumi Minamino, le défenseur Mohammed Salisu et Pogba seront absents jusqu’à la fin de saison pour la suite de la compétition européenne, a-t-on indiqué auprès du club de la Principauté.

Sur le banc face à Pafos (Chypre) et Galatasaray en décembre dernier, l’ancien milieu de terrain de la sélection française n’a plus joué depuis presque deux mois en raison notamment de douleurs au genou.

La décision de retirer Pogba de la liste UEFA « soulève des doutes sur sa forme actuelle alors que les Monégasques viennent d’être qualifiés pour les barrages de Ligue des Champions après un match nul face à la Juventus », estime le site sportif Foot Mercato.

Abordant la situation du joueur de 32 ans, le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, a déclaré mercredi à la presse qu' »il n’y a pas actuellement de réponse claire » à ce sujet, affirmant que « tout le secteur médical est focalisé pour trouver des solutions ».

Paul Pogba avait signé fin juin dernier pour deux saisons à l’AS Monaco dans l’espoir de relancer une carrière, à l’arrêt depuis deux ans suite à une suspension pour dopage.

En prévision des 16èmes de finale de la Ligue des champions face au PSG (17 et 25 février), le club compte intégrer dans son groupe les ailiers Krépin Diatta et Simon Adingra, ainsi que le défenseur Wout Faes.

S.L.