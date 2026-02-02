Mercato: Azzedine Ounahi refuse une offre venue d’Allemagne

Des médias sportifs ont révélé, dimanche, que le RB Leipzig a récemment pris contact avec l’entourage de l’international marocain Azzedine Ounahi, actuellement sous contrat avec Gérone, en Espagne, dans le but de le recruter lors du mercato hivernal.

Selon le quotidien Mundo Deportivo, le club allemand aurait formulé une proposition financière attractive afin de convaincre le milieu de terrain marocain de rejoindre la Bundesliga.

Toutefois, la réponse d’Ounahi a été rapide et sans équivoque. Le joueur aurait décliné l’offre, affirmant son attachement au projet sportif de Gérone et sa volonté de poursuivre son aventure en Liga.

S.L.