Clash Diaz-Akhomach: mais que se passe-t-il dans le vestiaire des Lions de l’Atlas ?

Certaines altercations et tensions entre les joueurs de la sélection nationale, évoluant en Europe, interrogent sur l’ambiance au sein du vestiaire des Lions de l’Atlas après la Coupe d’Afrique des Nations.

Dimanche, Brahim Diaz a eu une altercation avec Ilyas Akhomach lors du match opposant le Real Madrid et Rayo Vallecano. Cette scène a interpellé les supporters marocains, d’autant plus que les deux internationaux marocains étaient apparus en bons termes tout au long de la CAN.

Les deux joueurs ont failli en venir aux mains avant l’intervention de plusieurs joueurs des deux équipes, poussant de nombreux observateurs à estimer qu’Akhomach en voudrait encore à Diaz à cause de la panenka ratée en finale de la CAN, face au Sénégal.

De son côté, Ismael Saibari a subi un tacle violent d’Oussama Targhalline lors du match opposant Feyenoord à Eindhoven. Saibari a inscrit le troisième but à la 17e minute mais a été blessé au genou suite à ce tacle. Il a toutefois réussi à terminer la rencontre.

Par ailleurs, Achraf Hakimi a reçu un carton rouge, dimanche, lors du match PSG-Strasbourg en Ligue 1 et sera donc absent pour le Classico contre l’OM dimanche prochain.

Walid Regragui sera donc appelé à apaiser l’atmosphère et les relations entre les joueurs après la douloureuse défaite face au Sénégal, en finale de la CAN. Le sélectionneur national devra resserrer les rangs lors du prochain stage de préparation des Lions, prévu en mars. Lors de ce stage, deux matchs amicaux sont prévus, en marge des préparatifs pour la Coupe du monde 2026.

H.M.