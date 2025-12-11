Fenerbahçe : Youssef En-Nesyri veut partir

Youssef En-Nesyri a tranché concernant son avenir et a pris la décision de quitter Fenerbahçe dès le prochain mercato hivernal.

Selon le site Africa Foot, l’international marocain vit ses derniers jours au sein du club turc et a en effet décidé de plier bagage. D’après la même source, En-Nesyri en a informé la direction de Fenerbahçe, une décision motivée principalement par la pression du public et les critiques répétées dont il fait l’objet depuis plusieurs semaines.

En-Nesyri aurait d’ailleurs tenu une réunion avec les responsables du club, auxquels il a annoncé qu’il ne souhaite pas poursuivre l’aventure à Istanbul, estimant que l’ambiance au sein et en dehors du vestiaire est tendue.

H.M.