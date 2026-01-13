Une photo d’Ederson en maillot des Lions de l’Atlas enflamme la Toile

Une photo d’Ederson, le gardien de but brésilien de Fenerbahçe, portant le maillot des Lions de l’Atlas a fait le tour de la Toile.

Ederson a publié ce cliché sur son compte Instagram, où il apparaît allongé aux côtés de sa fille. Un geste qui n’a pas manqué de séduire les internautes marocains et de susciter de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux.

A noter que le Brésil affrontera le Maroc en phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Rappelons que la sélection nationale croisera le fer, ce mercredi, le Nigeria en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc.

